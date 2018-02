16 jaar cel voor dodelijke schietpartij in shisha-lounge in Amsterdam-West

De rechtbank in Amsterdam heeft een man van 34 veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf voor een schietpartij in een shisha-lounge in Amsterdam-West.

Bij die schietpartij op 11 november 2016 kwam een 18-jarige omstander om het leven. De eigenaars van de zaak, twee broers, raakten gewond.

Risico op onschuldige slachtoffers

Het was druk op straat toen de schietpartij begon. Marktkramen werden afgebouwd en er waren vanwege Sint-Maarten veel kinderen op straat. De rechtbank rekent het de man dan ook zeer zwaar aan dat hij een onschuldige man van het leven heeft beroofd en bovendien het risico heeft genomen nog meer onschuldige slachtoffers te maken.

Het Openbaar Ministerie had veertien jaar en tbs geƫist, maar de rechter oordeelde dat er te weinig grond is voor het opleggen van een tbs-maatregel. Ook denkt de rechtbank dat de samenleving langduriger tegen de man wordt beschermd met een zeer lange gevangenisstraf.

De man was voorwaardelijk vrij na een veroordeling van acht jaar cel voor doodslag in 2008. Hij moet nu ook de resterende ruim drie jaar van zijn eerdere straf uitzitten.