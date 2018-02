Inloggen bij DUO een hele maand platleggen, is dat nou echt nodig?

Hij heeft begrip voor de aanpak van DUO. "Ze komen met een heel nieuw systeem, het is niet even een onderdeel van de site dat moet worden vernieuwd."

Meestal vindt een dergelijke systeemmigratie plaats zonder dat de klant er iets van merkt. Het overschrijven van data van het oude naar het nieuwe systeem en het testen daarvan, gebeurt terwijl het oude systeem nog draait. Pas als alles werkt, gaat de knop om.

Probleem is dat dat duur is en dus in dit geval veel belastinggeld kost. "Dat is misschien ook wel niet te verantwoorden", zegt Verhoef. "DUO blijft via telefoon en sociale media bereikbaar, dus dat de site er een maand uit ligt en daarna alles nieuw is, vind ik niet zo gek."

'Geen druk'

"Het voelt natuurlijk heel gek dat de site van DUO een maand onbereikbaar is", zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. "Als een bank of techbedrijf dat zou doen, zouden ze enorme verliezen lijden. Maar aangezien DUO een monopolist is en daarnaast niet als doel heeft om geld te verdienen, speelt die druk niet. Het is natuurlijk wel goed dat ze voor dit proces de tijd willen nemen, ze willen een falend ict-systeem uiteraard te allen tijde voorkomen."