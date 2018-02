Waar moet je op letten als je echt al wilt schaatsen op slootjes en plassen?

IJsmeesters in het hele land doen er alles aan om het ijs op hĂșn baan zo goed mogelijk te laten groeien. Ze plaatsen schermen om wind tegen te houden, sproeien water op en meten continu de ijsdikte door er gaten in te boren.

Her en der binden schaatsliefhebbers de ijzers al onder om sloten en plassen op te gaan, maar daar is het een ander verhaal, waarschuwt Ramon Kuipers van schaatsbond KNSB. "Dit is nog hartstikke onveilig en onzeker. We hebben het liefst dat mensen schaatsen bij de ijsclubs waar dat kan." Op dit moment zijn er negen natuurijsbanen open; veel daarvan zullen vanmiddag alweer sluiten.

Priem mee en niet op sneeuw

Wie het toch niet kan laten en wil gaan proberen te schaatsen op bevroren sloten en plassen, moet zich goed voorbereiden, schrijft de bond in tips op zijn website. Nooit alleen gaan en een ijspriem, touw en fluitje meenemen bijvoorbeeld. Daarmee kunnen schaatsers zichzelf, als het misgaat, uit een wak trekken en laten weten dat ze hulp nodig hebben.

Helder, zwart ijs is het beste. De bond adviseert om goed te letten op scheuren, omdat je daar in kunt blijven hangen en vallen. Aan kleurverandering en randen in het ijs is te zien dat het ijs daar anders kan zijn en is het dus oppassen geblazen. En nooit schaatsen op ijs waar sneeuw op ligt: dat is levensgevaarlijk. Sneeuw vertraagt de ijsgroei en zorgt ervoor dat je het ijs eronder minder goed of niet meer kan zien.