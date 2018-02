Tsjechische rechter gelast vrijlating van leider Syrische Koerden

De Turkse ambassadeur in Praag noemt de uitspraak "teleurstellend". "Dit zal de vriendschap niet ten goede komen. We zullen onze gesprekspartner duidelijk maken dat het besluit niet goed is voor het NAVO-bondgenootschap en mogelijk neerkomt op het steunen van terreur", zei hij.

De 67-jarige Muslim was tot vorig jaar medevoorzitter van de Democratische Unie Partij (PYD), de belangrijkste partij in de autonome Koerdische regio in Syrië, aan de grens met Turkije. Turkije ziet de gewapende tak van de PYD, de YPG, als het verlengstuk van de Koerdisch-Turkse militante beweging PKK.