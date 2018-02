Crematie Mies Bouwman in besloten kring

Mies Bouwman wordt op dinsdag 6 maart in Leusden gecremeerd in besloten kring. De presentatrice overleed gisteren op 88-jarige leeftijd.

Tot en met maandag 5 maart kunnen belangstellenden hun medeleven betuigen in het gemeentehuis van Rhenen. Ook in het dorp Elst, waar Bouwman vanaf 1992 woonde, en in museum Beeld en Geluid in Hilversum ligt een condoleanceregister.

Eind vorig jaar kampte Bouwman met een longontsteking. Gisteren werd ze sterk verzwakt naar het ziekenhuis gebracht, maar ze koos ervoor thuis in het bijzijn van haar familie te overlijden.