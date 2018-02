Podcast #DeDag: Amber Alert vs. Vermist Kind Alert

Waarom zet de politie soms een Amber Alert in en soms een Vermist Kind Alert? In De Dag bespreken we het verschil met Diederik Greive, hoofdofficier van justitie.

"Een Amber Alert wordt een tot twee keer per jaar uitgegeven. Er is dan sprake van acuut levensgevaar", zegt Greive. "Bij een Vermist Kind Alert is dat niet zo, maar maakt de politie zich wel zorgen over het welzijn van het kind." Het laatste middel wordt zo'n twintig keer per jaar ingezet.

Voor de ontvoerde baby gisteren, werd een Amber Alert afgegeven. De baby werd later weer gevonden. Bij de vermissing van Orlando Boldewijn koos de politie voor een Vermist Kind Alert. Achteraf bleek zijn situatie ook levensbedreigend.

Voor de snelheid van de procedure maakt het niet uit welk alert wordt ingezet, weet Greive.