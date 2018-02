Nachttemperatuur voor het eerst deze winter onder -10 graden

Het is vannacht voor het eerst deze winter onder de -10 graden geweest. Op vliegveld Eindhoven werd -10,1 gemeten en dat is strenge vorst. Zo koud is het de afgelopen maanden nog niet geweest, zegt Weerplaza.

Ook in Leeuwarden (-9,5), Enschede (-9,6) en Arcen (-9,1) was het vannacht koud. En de komende nachten kan het nog kouder worden; vannacht mogelijk al -11 graden.

En kan er geschaatst worden?

Nog steeds is het maar de vraag of deze week overal geschaatst kan worden. Volgens Weerplaza gaat het op wateren die nu al een goede ijslaag hebben wel lukken. Andere wateren gaan vanwege de harde wind waarschijnlijk niet meer bevriezen.

Het weerbureau waarschuwt mensen die het ijs op gaan om erg voorzichtig te zijn. "Door het ijs zakken, is natuurlijk al gevaarlijk, maar daarna enige tijd drijfnat rondlopen in combinatie met de lage gevoelstemperaturen maakt het risico extra groot", zegt meteoroloog Michiel Severin. Hij raadt iedereen aan "alleen het ijs op te gaan op locaties die 100 procent veilig zijn".

De vorst houdt aan tot en met vrijdag, in het noorden mogelijk tot en met zaterdag. Daarna verwacht Weerplaza inzettende dooi.