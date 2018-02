'Vliegveiligheid in geding op Surinaamse luchthaven'

Bij vluchten vanaf de internationale luchthaven van Suriname is sprake van serieuze veiligheidsrisico's, die een catastrofe kunnen veroorzaken die vergelijkbaar is met de SLM-ramp in 1989. Dat melden anonieme bronnen uit de Surinaamse luchtvaartwereld in de grootste Surinaamse krant de Ware Tijd. De klokkenluiders spreken van een "explosieve situatie" en zeggen naar buiten te treden in de hoop dat de hoogste autoriteiten onmiddellijk en drastisch ingrijpen.

Volgens de bronnen van de krant gebeurt het laden en lossen van de toestellen op de Johan Adolf Pengel-luchthaven (Zanderij) regelmatig door ongekwalificeerd personeel dat is ingehuurd door het bedrijf Surair Ground Services (SGS). Dat is een dochteronderneming van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM en verzorgt onder andere de afhandeling van de vliegtuigen van KLM, die bijna dagelijks Paramaribo aandoen.

Gevaar

Het onjuist beladen van een vliegtuig kan catastrofale gevolgen hebben omdat lading kan gaan schuiven en het toestel uit balans kan raken. Verkeerd afgesloten vrachtluiken kunnen losraken en het toestel tijdens de vlucht beschadigen.

Uit de stukken waarover de Ware Tijd beschikt blijkt dat KLM vorige maand bij SGS een klacht heeft ingediend omdat op 19 januari het toestel van vlucht KL714 naar Amsterdam is geladen en afgesloten door ongekwalificeerd personeel. De regionale maatschappij Caribbean Airlines spreekt in een ander document van "oververmoeid personeel dat op een gegeven moment niet meer lijkt te weten waarmee ze bezig zijn".

De kritiek op SGS beslaat een langere periode. Al in september 2016 klaagt de regiomanager van Caribbean Airlines in een e-mail aan SGS dat hij door de incompetentie van het afhandelingsbedrijf genoodzaakt was om persoonlijk de verantwoordelijkheid op zich te nemen van het laden van een vlucht van Zanderij naar Port Of Spain. "We hebben geconcludeerd dat het laden en lossen door SGS een bedreiging is voor onze operationele integriteit", aldus de topman in de mail.

Overtrokken

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), het moederbedrijf van SGS, noemt in een persverklaring de berichtgeving in de Ware Tijd "zwaar overtrokken" en zegt dat de negatieve publiciteit ernstige gevolgen kan hebben voor de continuïteit van het bedrijf en de broodwinning van honderden gezinnen.

SLM-directeur Robby Lachmissing laat aan de NOS weten dat er bij SGS inderdaad sprake is geweest van "enkele hiaten" maar dat die op dit moment worden opgelost. "Wij staan voor veiligheid en zijn gecertificeerd door IOSA, het veiligheidscontrolesysteem van de internationale luchtvaartorganisatie IATA."

De Surinaamse minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Telecommunicatie en Transport wil nog niet inhoudelijk reageren maar zegt de beschuldigingen te zullen onderzoeken.

KLM wil op dit moment niet op situatie bij SGS ingaan. Country-manager Alexander van de Windt bevestigt wel dat er in januari een klacht is ingediend. "Die had echter betrekking op een vrachtvlucht. Op passagiersvluchten worden de vrachtdeuren altijd door ons eigen personeel gesloten", aldus Van de Windt. "En in zijn algemeenheid: als het niet veilig is dan vliegen we niet."