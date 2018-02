Gemeenten heffen samen bijna 10 miljard euro

We betalen dit jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke belastingen. Dit is 2,5 procent meer dan in 2017. Dat meldt het CBS op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2018.

De gemeentebelastingen stijgen niet uitzonderlijk. Elk jaar betalen we zo'n 2 procent meer aan de gemeentelijke heffingen. Dit jaar wordt de stijging veroorzaakt door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb).

Afval en reinigingsrechten

Behalve de ozb heffen de gemeenten ook belasting voor afval en reinigingsrechten. Deze heffingen nemen gemiddeld dit jaar juist iets af.

Hoewel het per gemeenten verschilt hoe veel je moet betalen voor afvalstoffen en reinigingsrechten, kunnen zij die tarieven niet zelf bepalen. "Het is wettelijk vastgesteld dat gemeenten niet meer mogen heffen dan de daadwerkelijke kosten", zegt Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gemeentefonds

De bijna 10 miljard euro is niet de enige inkomstenbron van de gemeenten. In totaal hebben ze gemiddeld zo'n 60 miljard euro aan inkomsten. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld ook verdienen aan de verkoop van bouwgrond. Het grootste gedeelte komt uit het gemeentefonds. Dat is een pot met geld die gemeenten krijgen van de rijksoverheid.

Om de omvang daarvan te bepalen wordt per gemeente gekeken naar heel veel verschillende zaken, zoals de hoeveelheid kinderen en ouderen of bijstandsontvangers.

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren verantwoordelijkheden en dus kostenposten bij gekregen. Verreweg het meeste geld zijn de gemeenten kwijt aan de zorg en armoedebestrijding. Maar ze geven ook geld uit aan onderhoud aan wegen en openbaar vervoer.

Verschillen zijn groot

Per gemeente zijn de verschillen in opbrengsten van belastingen groot. Maar een hoge opbrengst betekent niet dat de burgers meer moeten betalen.

Neem bijvoorbeeld de gemeente Eemsmond in Groningen. Daar is de ozb per inwoner het hoogst, maar dat komt vooral doordat de bedrijven in de Eemshaven veel belasting betalen.