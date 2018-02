Organisator herdenking Februaristaking weigert media

De organisatie van de herdenking van de Februaristaking in Hilversum heeft een aantal media-organisaties de toegang tot de herdenking geweigerd. De herdenking was vanmiddag. In een mail schrijft de organisatie dat vijf "niet-journalistieke propaganda-organisaties" niet welkom zijn. Burgemeester Pieter Broertjes is uit protest niet naar de bijeenkomst gegaan.

In de mail, die is ondertekend door de organisator van de herdenking, Arthur Graaff, staat dat PowNed, GeenStijl, WNL, De Dagelijkse Standaard en The Post Online niet mogen komen. "Hun werk zal uiteraard niet worden gefaciliteerd en onze ordedienst zal zoveel mogelijk evt. opnamen tegenhouden. Bij hinderlijk gedrag zal de politie, die aanwezig is, meteen worden ingeschakeld."