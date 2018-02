Kwajongen in China plast lift kapot en komt vast te zitten

Een jongen in China is het slachtoffer geworden van zijn eigen grap. Hij plaste tegen het knopjespaneel in een bewegende lift en kwam zo een tijdje vast te zitten. De video is op sociale media gedeeld door het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid, schrijft de South China Morning Post.

Op beelden van de beveiligingscamera is te zien hoe de kwajongen zijn gulp open ritst, recht voor het bedieningspaneel gaat staan en begint te plassen. Daarna lijkt de deur even open te gaan, maar die blijft steken en de knopjes slaan op hol.