'Dag lieve, lieve mensen'

Lopende band

In de jaren 60 speelde ze bij de VARA in het satirische programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dat programma leidde tot veel verontwaardiging bij conservatief Nederland, omdat er op voor die tijd ongekend kritische wijze werd gesproken over de autoriteiten en het geloof. Vooral het onderwerp Beeldreligie leidde tot woede. Juist de geliefde en bewonderde Mies Bouwman kreeg haatpost. In een recent interview vergeleek ze de woede bij gekwetste christenen, met de woede van fundamentalistische moslims als die zich in hun geloof aangetast voelden.

Later werd ze opnieuw de bejubelde heldin van de televisie, onder meer met de populaire quiz Een van de acht, waarin voor die tijd heel veel prijzen te winnen waren. Een vast onderdeel was de Lopende Band, die pas begon te lopen nadat Mies de woorden Licht uit, spot aan had uitgesproken.

In 1974 keerde ze terug naar haar oude werkgever, de AVRO, waar ze tot 1993 In de hoofdrol presenteerde. In dat programma stond iedere week het leven van een bekende Nederlander centraal. Andere populaire programma's waren Telebingo en haar eigen talkshow Mies.