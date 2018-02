Op de jetski vluchten uit Marokko naar Europa: 'Ik dwing niemand'

Mohammed - niet zijn echte naam - probeerde eind vorig jaar de oversteek naar Spanje te maken. Hij is afkomstig uit de Rif, het gebied in het Noorden van Marokko waar sinds oktober 2016 geprotesteerd wordt voor verbetering van de regio.

Ook Mohammed kwam in de problemen met de lokale overheid. "Ik begon een restaurant, maar de overheid vernielde dat deels om me weg te pesten. Na de demonstraties bleven klanten bijna geheel weg."

Na aankomst in Spanje wilde hij door naar Nederland of België, waar hij vrienden heeft. Daar zou hij proberen aan legale papieren te komen. Hij betaalde een mensensmokkelaar 800 euro voor de reis naar Spanje. "Met een groep van 35 mensen zouden we vanaf het strand van Al Hoceima vertrekken", vertelt hij. "Maar toen we 's nachts naar onze boot in de zee liepen, kwam er politie en moesten we vluchten."

Economische malaise

Het verhaal van Mohammed is het verhaal van veel Riffijnen. Voor het eerst in jaren nam het aantal migranten vanuit Afrika richting Spanje in 2017 weer toe. Veruit de grootste groep van die migranten waren Marokkanen, blijkt uit cijfers van de UNHCR.