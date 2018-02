Ook kippenslachterij op slot vanwege vogelgriep in Groningen

Door de uitbraak van vogelgriep in Oldekerk ligt ook een kippenslachterij in het naastgelegen Kornhorn stil. 250 medewerkers zitten noodgedwongen thuis.

Omdat gisteren vogelgriep is vastgesteld op een pluimveebedrijf, mag er geen kip meer het gebied in of uit. Ook geldt een vervoersverbod voor eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel in een gebied van tien kilometer rond het getroffen bedrijf in Oldekerk.

Corridor

"Wij zitten hemelsbreed vierhonderd meter van de rand van het afgesloten gebied", zegt directeur Martine Onderdijk van de kippenslachterij uit Kornhorn tegen RTV Noord.

"We zijn in overleg met de NVWA over een corridor, zodat we toch - onder strikte voorwaarden zoals verzegeling - weer kippen kunnen aanvoeren."

Minimaal 72 uur

Normaal gesproken duurt een vervoersverbod minimaal 72 uur. "Maar dat kan uitlopen tot enkele weken", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

"We houden niets langer op slot dan strikt noodzakelijk, maar zo lang we niet zeker zijn, blijft de maatregel van kracht. Het hangt er mede van af of nog meer bedrijven in de omgeving zijn besmet met het vogelgriepvirus."

Geen lege schappen

Boeren in de omgeving zullen tijdelijk moeten uitwijken naar andere slachterijen. Tot lege schappen zal dat niet leiden, verwacht Onderdijk. "Het is een relatief beperkt gebied dat ingesloten is op het moment. Er zijn nog genoeg andere slachterijen in Nederland om te leveren."