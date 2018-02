Podcast #DeDag: Hoe de Chinese president steeds meer macht naar zich toetrekt

Verder in De Dag

Nu de Olympische vlam gedoofd is in Pyeongchang, richten alle ogen zich op Spanje voor de start van het Formule 1-seizoen. Op het Circuit de Catalunya rolden de eerste F1-auto's naar buiten voor een testrondje. "De auto's zijn gelikter, sneller en strakker dan vorig jaar. De puntjes zijn op de i gezet", vertelt verslaggever Louis Dekker in De Dag.

Het is maar goed dat niet alles wat achter glas zit, te ruiken is. Een vetberg van 130 ton die eerst het riool in Londen blokkeerde, is vanaf nu te bezichtigen in het Museum of London. En die berg ruikt naar "rottend vlees in combinatie met de geur van een heel vies toilet", ontdekte correspondent Suse van Kleef. Zij kocht een museumkaartje om voor De Dag de monstervetberg te bezichtigen.