Nieuwe coalitie kansrijk bij verkiezingen op Sint-Maarten

Inwoners van Sint-Maarten mogen vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De grote vraag is of de weggestuurde premier William Marlin terugkeert in het centrum van de macht of dat de nieuwe partij United Democrats de verkiezingen wint.

Marlin werd in november door zijn eigen partij weggestuurd, omdat hij de voorwaarden niet accepteerde die Nederland stelde aan de 550 miljoen euro voor de wederopbouw na de orkaan Irma. Hij staat nu als lijstduwer op de lijst van zijn partij, de National Alliance.

"Toch draait het allemaal nog om hem", zei correspondent Dick Drayer in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat heeft er alles mee te maken dat je hier niet wordt afgerekend op wat je hebt gepresteerd, maar op je persoonlijke band met de kiezers."

Zijn belangrijkste opponenten zijn Theo Heyliger van de United People's Party en Sarah Wescot van de Democratic Party. Zij vormen onder de naam United Democrats een blok tegen Marlin. "Als je de uitslag van de vorige verkiezingen bekijkt, is de kans groot dat dit nieuwe blok de verkiezingen gaat winnen."