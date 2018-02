Bedrijven dringen om de beursvloer op te mogen

Steeds meer bedrijven willen de stap naar de beurs zetten nu het beursklimaat goed lijkt. Over een breed front zitten aandelenkoersen in de lift, al twee jaar lang, ook al was er een aantal weken geleden nog een kleine beurscrash. Investeerders willen via een beursgang de renderende investeringen verzilveren en bedrijven kunnen geld ophalen voor verdere investeringen.

Zakenbank NIBC en groothandel in cosmetica B&S lieten vandaag weten dat ze binnenkort de beursvloer op willen. Vorige week kondigde investeringsbedrijf Dutch Star Companies One van oud-DeltaLloyd-topman Niek Hoek een beursgang aan.

Een beursgang is in een aantal opzichten goed voor een bedrijf, de eigenaren en het personeel. Het verschaft vers kapitaal, trekt nieuwe investeerders aan, maakt een bedrijf verhandelbaar en tilt een bedrijf boven het maaiveld uit door extra naamsbekendheid en prestige. Werknemers kunnen via aandelen een extra beloning krijgen.

De keerzijde is dat een beursgenoteerd bedrijf aan allerlei strenge regels en transparantie-eisen moet voldoen, zoals verplichtingen voor cijfers en jaarverslagen en meldingsplichten bij nieuws en ontwikkelingen. Ook moeten voortaan aandeelhoudersvergaderingen worden belegd.

Bank en cosmetica

NIBC is een kleinere bank met de hoofdzetel in Den Haag die vooral voor het mkb werkt en ook aan particulieren hypotheken en spaarrekeningen slijt. In 2008 was de bank de eerste die aanklopte bij de staat om steun in de financiële crisis, maar inmiddels is NIBC weer helemaal boven jan en timmert het stevig aan de weg. Eigenaar J.C. Flowers, een private-equitymaatschappij, wil een derde van zijn belang naar de beurs brengen, wat tussen de 500 en 600 miljoen euro zou moeten opbrengen.

B&S is een groothandel in cosmetica en levensmiddelen uit Dordrecht, met een jaaromzet van 1,5 miljard euro. Het bedrijf levert onder meer aan cruiserederijen, internationale legerbases en discounters als Kruidvat en Action. Eigenaar Bert Meulman en partner Willem Blijdorp willen hun belang van 95 procent verzilveren.

Laadpalen, lingerie en musicals

Andere namen van beurskandidaten zingen ook rond, al dan niet serieus. Een bont gezelschap: laadpalenfabrikant Alfen, oliebedrijf Varo Energy, leasebedrijf LeasePlan, betaalbedrijf Adyen, lingerieketen Hünkemöller, en musicalbedrijf Stage Entertainment van Joop van den Ende worden genoemd.

Euronext Amsterdam wrijft zich in de handen. Meer beursnoteringen vergroot de handel en het aanzien van de beurs. De voorbije twintig jaar zijn er per saldo meer bedrijven vertrokken van de beurs dan er zijn binnengekomen. Rond piekende beurskoersen zoals bij de internethype eind jaren 90 en in de pre-financiële crisisjaren 2006-2007 stonden bedrijven vaak te dringen, om er in in crisistijd in rap tempo weer te verdwijnen. Crisisjaar 2010 kende vijftien beursverlaters en nul nieuwkomers.

De laatste paar jaar bracht de staat ABN Amro en verzekeraar ASR naar de beurs, deed brilketen Grandvision zijn intrede, doken maaltijdbezorger Takeaway.com, sportschoolketen Basic-Fit, beurshandelaar FlowTraders en bouwbedrijf VolkerWessels op en splitste Philips zich op in twee, in Philips en Philips Lighting.

Ook frisdrankenreus Refresco kwam, maar gaat binnenkort weer omdat het bedrijf is overgenomen. Ook oudgediende Telegraaf Media Groep verliet de beursvloer, na de inlijving door het Vlaamse Mediahuis.