Amber Alert vanwege ontvoering baby in Eersel

In Eersel is vanmorgen een baby ontvoerd. Het meisje van een half jaar oud was door jeugdzorg uit huis gehaald. De politie gaat ervan uit dat ze is meegenomen door haar biologische ouders. Volgens de politie is de veiligheid van het kind in gevaar. Er is een Amber Alert verstuurd.

De man zou het kind, dat Hannah heet, vanmorgen uit de armen van haar verzorgster hebben gegrist toen zij uit een supermarkt in Eersel kwam lopen. Omstanders zeggen tegen Omroep Brabant dat hij daarbij geweld gebruikte. Daarna gingen de man en zijn partner er in een auto vandoor.