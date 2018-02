Kat reist onder motorkap van Brabant naar Limburg

Een kat is afgelopen weekend onder de motorkap van een auto van Brabant naar Limburg gereisd. Het diertje werd in het Midden-Limburgse dorp Baexem ontdekt.

Het is onduidelijk waar de kat is opgestapt. De bestuurder van de auto was eerder op de dag in onder meer Breda, Tilburg en Oisterwijk geweest. Bij aankomst in Baexem schoot de kat in paniek de straat op.

Een vrouw die het dier vond, belde de dierenambulance. "Volgens de dierenambulance is de kat niet gechipt", zegt de vindster tegen Omroep Brabant. "Het beestje was zo van slag dat we helaas verder niets weten." De kat is ondergebracht bij het asiel in Weert.