Pakketbezorging redt omzetcijfers PostNL

Ondanks de postdaling steeg de omzet in 2017 dankzij de stijgende pakketdiensten met 2 procent naar 3,5 miljard euro, maar de nettowinst halveerde van 280 miljoen naar 148 miljoen. Er zal voor 40 miljoen euro extra aan kosten moeten worden bespaard. PostNL zal vooral snijden in de overheadkosten.

Tegenover de malaise op de mailmarkt groeit de pakjesmarkt sterk door, met een recordvolume in het piekseizoen. De e-commercemarkt blijft onverminderd snel groeien en noopt PostNL tot meer en sneller investeren in de capaciteit van de sortering en bezorging. PostNL wil ook verder uitbreiden in de bezorgmarkt voor voeding en gezondheid.

Beleggers schrikken flink van de postcijfers en vooruitzichten. Het aandeel duikelt op de Amsterdamse beurs omlaag en noteert kort na opening 18 procent lager op 3,22 euro.