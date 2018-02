Door een gaslek op het Stationsplein in Amsterdam is het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal in de ochtendspits even fors ontregeld geweest. Binnen een half uur waren de problemen voorbij.

Toen het lek even na 08.30 uur werd vastgesteld, werd een groot deel van de treinenloop stilgelegd. Hulpdiensten dichtten het lek. ProRail waarschuwt dat het nog wel even duurt voordat alle treinen volgens dienstregeling rijden.

Nog onduidelijk is hoe het gaslek is ontstaan.