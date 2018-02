Wekdienst 26/2: terugkeer TeamNL en verkiezingen op Sint-Maarten

En dan nog dit:

Het Mauritshuis in Den Haag begint een nieuw onderzoek naar het schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer. Het beroemdste kunstwerk van het museum is voor het laatst onderzocht in 1994. Met behulp van nieuwe technieken hopen de onderzoekers te weten te komen over de manier waarop Vermeer zijn meesterwerk maakte in 1665.