De sport van maandag bij de NOS

De olympische vlam is gedoofd en daarmee zijn de Winterspelen van Pyeongchang voorbij. Maar we blijven nog even in olympische sferen, want vanavond worden de Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd op de ijsbaan in het Olympisch Stadion van Amsterdam.

Die huldiging is vanaf 18.15 uur rechtstreeks te volgen op NPO 1, NOS.nl en NPO Radio 1. Kjeld Nuis zal daarbij ontbreken; hij blijft in Azië voor de WK sprint die komend weekend in het Chinese Changchun op het programma staan.