'Volop alternatieven voor bijengif en fipronil in landbouw'

De landbouw kan winstgevend produceren zonder bestrijdingsmiddelen die aantoonbaar meer insecten doden dan waarvoor ze zijn bedoeld. Dat stellen negen wetenschappers in een overzichtsstudie die vandaag verschijnt, meldt Trouw.

Ze betogen dat er voldoende milieuvriendelijke alternatieven zijn voor zogenoemde neonicotinoïden, het 'bijengif'. Ook voor fipronil, het luizenbestrijdingsmiddel dat vorig jaar in Nederland en in België in eieren werd gevonden, zijn naar de mening van de wetenschappers genoeg alternatieven. Verder zeggen ze dat het gebruik van landbouwgif niet per definitie tot betere oogsten en meer winst leidt.

Wilde bijen

Neonicotinoïden en fipronil zijn samen wereldwijd de meest verkochte bestrijdingsmiddelen. De onderzoekers hebben 200 studies bekeken die sinds 2014 zijn gedaan naar de resultaten ervan.

Het zenuwgif in deze middelen wordt vaak al preventief in het zaaigoed van landbouwgewassen aangebracht. De plant die uit dat zaad groeit, is daardoor giftig voor veel insecten, ook voor insecten die niet schadelijk zijn voor de gewassen. Wilde bijen zijn een bekend voorbeeld; die zijn juist van groot belang voor de bevruchting van bloeiende planten.

Bestrijdingsmiddelen overbodig

De wetenschappers noemen in het artikel een aantal alternatieven voor het gebruik van landbouwgif waarvan ze zeggen dat die goedkoper, even effectief en beter voor het milieu zijn: het wisselen van teelten, gewassen ontwikkelen die beter tegen ziekten bestand zijn, biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden.

Bestrijdingsmiddelen zijn zelfs vaak overbodig, stellen ze, omdat er niet genoeg plaagdieren zijn om serieuze schade toe te brengen aan gewassen. Terwijl de gifstoffen wel veel schade aanrichten voor het ecosysteem, dat de basis is voor de landbouw.

Europees verbod

Binnenkort beslist de Europese Unie over een totaalverbod op neonicotinoïden in buitenteelten. Zeker elf landen zijn voor. Het standpunt van Nederland is nog onbekend. De Bijenstichting is een petitie begonnen om minister Schouten over te halen om in Brussel voor een verbod te stemmen.