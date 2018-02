Eerste controles truckers die in vrachtwagen bivakkeren

Op een parkeerplaats langs de A67 bij Heeze is onder vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd of ze niet 'wonen' in hun cabine. Het is voor het eerst dat er in Nederland is opgetreden tegen chauffeurs die zich niet aan Europese regels houden, schrijft Omroep Brabant.

In de buurlanden werden al boetes uitgedeeld aan transportbedrijven. Hierdoor kwamen er met name Oost-Europese chauffeurs naar Nederland, om hier het weekend in hun truck door te brengen.

Chauffeurs moeten hun rusttijd niet in hun wagen doorbrengen, zegt een controleur. "Elk mens verdient goede voorzieningen en zou in het weekend gewoon bij zijn familie moeten kunnen zijn. Een warme maaltijd en een douche zou voor iedereen normaal moeten zijn."

Zes maanden in een truck

Soms zien de controleurs voorbeelden waarbij chauffeurs tot zes maanden in hun truck verblijven. Dat mag niet, heeft het Europese Hof van Justitie eind vorig jaar bepaald. Chauffeurs moeten elke twee weken ten minste 45 uur aaneengesloten en buiten hun truck rusten.

Als een chauffeur zich niet aan de regels houdt kan zijn transportbedrijf een boete van 1500 euro krijgen.