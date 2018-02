Brand bij Van der Valk-hotel in Hoorn, twee gewonden

Een Van der Valk-hotel in Hoorn is deels ontruimd vanwege een brand. Volgens de brandweer hadden twee mensen ademhalingsproblemen als gevolg van de rook. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur lijkt geblust.

De brand ontstond op de tweede verdieping in een gevel. Alle kamers en ruimtes in de buurt van het vuur zijn ontruimd. De brandweer onderzoekt nog of het vuur in de muren ook uit is. Iemand moet de hele nacht in de gaten houden of het vuur niet door blijft smeulen.

Hotelgasten worden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen casino. Later wordt duidelijk of zij mogen terugkeren naar hun kamer of dat ze ergens anders worden ondergebracht.