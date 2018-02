Karine (52) bewaakt het monumentje van Boris Nemtsov bij nacht en ontij

Een of twee keer per week legt de 52-jarige bibliothecaresse deze route af: van haar woning tien minuten lopen naar het Beloroeskaja-station, onderweg een beker warme koffie, vervolgens even met de metro en dan nog een kwartier lopen naar de plek van het monumentje op de Grote Moskvoretski-brug, bijna op de drempel van het Kremlin. "Wij noemen het de Nemtsov-brug", zegt Karine.



Karine is dik ingepakt. Hier op de brug is het extra koud vanwege de rivier en de wind die hier altijd waait, vertelt ze. Die wind gaat inderdaad door merg en been.

Het monumentje is klein: wat foto's van Boris Nemtsov, een paar kaarsen en een stuk of tien emmers met bevroren bloemen tegen de achtergrond van het verlichte Kremlin. Op een velletje papier in een lijstje staat dat het vandaag 1078 dagen geleden is dat Nemtsov werd vermoord.

De vermoorde politicus was een voorbeeld voor Karine Kovchajeva. "Wat me aan hem beviel, was dat hij een hele flexibele leider was. Iemand die kon onderhandelen. Dat wordt heel erg gemist."