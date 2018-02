Minivarkentjes gedumpt in Brabant: 'normaal is het drugsafval, nu zijn het biggetjes'

Een boswachter in Noord-Brabant ontdekte wel een hele aparte dumping: een minivarken en haar vier biggetjes. De dieren werden op het landgoed Tongelaar achtergelaten en maken het goed.

Boswachter Willy vond de varkens en wil graag achterhalen wie de dieren dumpte. "Ik ben er net langsgefietst en de moeder lag uit de wind en de biggetjes speelden in het weiland. Een heel leuk gezicht, maar de manier waarop ze daar zijn terechtgekomen is natuurlijk schandalig", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Hij is ervan overtuigd dat ze bij mensen vandaan komen: "De zeug is supertam, je kunt merken dat ze mensen gewend is. Misschien wilden de eigenaren er vanaf en hebben ze de vijf dieren dus maar gedumpt in de natuur. Iemand had dus vijf varkentjes thuis, en nu niet meer. Normaal gesproken hebben we drugsafval, nu zijn het biggetjes. "

De boswachter is van plan om de dieren naar een veilige plek te brengen.