GroenLinks wil in honderd gemeenten meebesturen

GroenLinks wil in honderd gemeenten gaan meebesturen. Deze ambitie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft partijleider Klaver uitgesproken op het verkiezingscongres. "We gaan Nederland veranderen, dorp voor dorp, stad voor stad, gemeente voor gemeente", zei hij.

In Amsterdam, Utrecht en Nijmegen verwacht de partij de grootste te worden. GroenLinks is nu vertegenwoordigd in het college van burgemeester en wethouders in 64 gemeenten.

Ook in Rotterdam verwacht de partij winst te boeken. Daar hoopt Klaver Leefbaar Rotterdam, dat een alliantie heeft met Forum voor Democratie, buiten het stadsbestuur te houden.

Meebesturen

Klaver zei in zijn speech dat GroenLinks wel degelijk wil meebesturen, ondanks de afgebroken coalitiebesprekingen voor het kabinet. "We zeiden niet nee tegen regeren, we zeiden nee voor een ander Nederland."

Die doelstelling denkt Klaver wel te halen in coalitiebesprekingen in honderd gemeenten terwijl de partij vasthoudt aan de eigen idealen. "Wij gooien onze kroonjuwelen niet het raam uit."

Hij gaat de komende campagneweken met kiezers in gesprek in kantines, klaslokalen en gymzalen over zorg onderwijs en veiligheid.

Opnieuw zette Klaver de aanval in op Forum voor Democratie-leider Baudet. "Dat we in ons land, in 2018, discussies voeren over IQ en huidskleur, wij laten dat nooit onbesproken."

Referendum

Tweede Kamerlid Buitenweg hield een pleidooi tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ook wel aftapwet genoemd. Daarover wordt op 21 maart een referendum gehouden. "Deze wet is niet het antwoord voor een veiliger samenleving."

GroenLinks vindt dat journalistieke vrijheid en privacy van burgers in gevaar komen door het "massaal en ongericht" verzamelen van informatie die gedeeld wordt met buitenlandse veiligheidsdiensten. Buitenweg: "Deze wet moet worden herschreven."

Op het congres werd ook de Februaristaking van 1941 herdacht met een toespraak van de Amsterdamse lijsttrekker Groot Wassink en een minuut stilte.