Bouterse: buitenland wil Surinaamse politiek beïnvloeden

"Buitenlandse krachten" willen misbruik maken van de economische situatie in Suriname en daar politiek garen bij spinnen. Dat zei president Desi Bouterse vannacht bij de herdenking van de staatsgreep van 25 februari 1980. Op die dag namen militairen onder leiding van de huidige president de macht over in Suriname.

"Als het economisch slecht gaat in het land, dan is het een bekend verschijnsel dat het buitenland daar misbruik van maakt," zei Bouterse. Waarop hij zijn uitspraken baseert, vertelde hij niet. Maar de beschuldiging volgt na een week waarin kredietbeoordelaar Moody's opnieuw een negatief oordeel gaf over de Surinaamse economie. Ook kwam Transparency International met cijfers waaruit blijkt dat Suriname is teruggevallen op de corruptie-index.

Bezinning

Bouterse noemde de herdenking van de revolutie een bezinningsbijeenkomst. De militairen hadden bij de staatsgreep van 1980 niet de bedoeling om zelf de macht over te nemen. "Dat zou crimineel zijn geweest, omdat wij militairen niets afwisten van het besturen van een land. Wij wilden slechts vechten tegen de armoede."

De Surinamers beseffen volgens de president onvoldoende in wat voor geweldig land ze wonen en hoeveel potentie er is. Hij noemde als belangrijkste exportproduct niet goud of hout, maar "het voorbeeld van hoe mensen vredig met elkaar samenleven".

De president lijkt met zijn woorden de aandacht te willen afleiden van de grote economische crisis waarin het land zich bevindt. De prijzen in de winkels zijn de afgelopen twee jaar verdubbeld. De regering leent links en rechts enorme bedragen om het land draaiend te houden.

In de lucht wonen

Bouterse doet intussen zijn best om met zo veel mogelijk landen goede contacten op te bouwen in de hoop dat ook die kunnen bijdragen aan meer financiële zekerheid. Onder die landen bevinden zich opvallend veel links georiënteerde staten als Venezuela, Servië, Rusland en Cuba.



Het staatshoofd stelde op de herdenkingsbijeenkomst dat er vanuit de hele wereld interesse is voor "het groenste land op aarde". "Heeft u zich afgevraagd wat er aan de hand is met Suriname? Weet u hoeveel hoogwaardigheidsbekleders de afgelopen tijd naar ons land zijn gekomen? Belangrijke kopstukken uit Brazilië, Venezuela en Servië bezochten ons. En de komende tijd zult u mij weinig zien. Ik heb zo veel uitnodigingen gehad dat ik bij wijze van spreken voorlopig in de lucht zal wonen", aldus Bouterse bij de herdenking.