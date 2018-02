Deze week ijzige kou verwacht, wat moet je doen?

De komende week wordt het koud, flink koud. Tot en met vrijdag blijven de temperaturen Siberisch, met een uitschieter op donderdag: dan ligt volgens Weerplaza de gevoelstemperatuur zelfs rond de -20 graden.

Maar ook in de dagen daarvoor liggen de gevoelstemperaturen erg laag. Vanochtend voelde het al een stuk kouder aan dan dat het werkelijk was: het was 3 tot 5 graden onder nul, maar het voelde als -10.

De komende dagen wordt het nóg kouder, er is zelfs kans op een koudegolf (precies het tegenovergestelde van een hittegolf: vijf dagen onder het vriespunt, waarvan drie dagen onder -10). Een kleine kans. Maar wel een kans.

Op maandagochtend liggen de gevoelstemperaturen tussen de -12 en -15. Dinsdag is er iets minder wind - en wordt het dus iets 'warmer' - maar woensdag en donderdag wordt het écht koud. Met temperaturen van 8 tot 10 graden onder nul en windkracht 5 kan het op die dagen dan wel voelen als -20 op straat. Warm aankleden, dus!

Hieronder kun je berekenen welke rol de wind speelt bij de gevoelstemperatuur (de 'windchill'). Als het bijvoorbeeld -10 graden is met een windsnelheid van 15 kilometer per uur, dan ligt de gevoelstemperatuur rond de -17 graden.