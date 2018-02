Ruim 1200 deelnemers op eerste dag onderzoek Nicky Verstappen

Op de eerste dag van het dna-onderzoek in de zaak van Nicky Verstappen hebben 1225 mannen zich gemeld. Dat aantal voldoet bijna aan de verwachting: volgens 1Limburg ging de politie uit van 1250 deelnemers.

Bij zes afnamepunten in Limburg gaven de mannen vrijwillig wangslijm af. Het was erg druk bij de afnamepunten, zo druk dat er bij twee locaties extra 'dna-afnamestraten' werden geopend.

Totaal 21.500 mannen

Voor de komende drie weken zijn in totaal 21.500 mannen opgeroepen om mee te doen aan het grootste dna-verwantschapsonderzoek in Nederland. De opgeroepen mannen zijn geen verdachten in de zaak.

Het materiaal wordt vergeleken met de dna-sporen die in 1998 werden gevonden bij de 11-jarige Nicky Verstappen, wiens lichaam destijds op de Brunssummerheide werd aangetroffen. Het onderzoek moet leiden tot een oplossing in de zaak.

Een dna-verwantschapsonderzoek wordt alleen ingezet bij ernstige misdrijven, zoals moord. Het is een laatste middel bij een groot onderzoek. Hier wordt uitgelegd hoe het werkt: