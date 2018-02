Koerdisch-Syrische politicus opgepakt in Praag

In Praag is de Koerdisch-Syrische politicus Salih Muslim opgepakt. Dat is gebeurd in opdracht van Turkije, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

De 67-jarige Muslim was tot vorig jaar mede-voorzitter van de Democratische Unie Partij (PYD), een van de partijen die strijden voor een autonome Koerdische regio in het noorden van Syriƫ. Turkije ziet de militante tak van de partij, de YPG, als het verlengstuk van de Koerdische terreurbeweging PKK.

Muslim was daarom eerder al op een Turkse opsporingslijst geplaatst; er stond een bedrag van 1 miljoen dollar op zijn hoofd. Hij was in de Tsjechische hoofdstad voor een conferentie.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije en Tsjechiƫ zullen de uitlevering van Muslim bespreken. Turkije wil dat hij wordt overgedragen aan Ankara.