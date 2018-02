'Wel bedreigingen, maar geen bewijs voor infiltratie in lokaal bestuur'

Twee deskundigen zetten vraagtekens bij het verhaal dat criminelen proberen te infiltreren in gemeenteraden. Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga en lector aan de politieacademie Guus Meershoek zeggen vanavond in het NPO Radio 1-programma Reporter Radio dat daar geen bewijs voor is.

Ze reageren daarmee op recente waarschuwingen van burgemeesters en commissarissen van de koning dat criminelen bij de verkiezingen in maart proberen om invloed te krijgen in gemeenteraden.

Geen Italiaanse toestanden

"Ik heb niet één raadslid in de afgelopen jaren gezien die zich bewijsbaar met ondermijning heeft beziggehouden. De suggestie van infiltratie wordt door burgemeesters wel gewekt, maar er is geen bewijs. Dat is voor het aanzien van de Nederlandse politiek heel schadelijk", zegt hoogleraar Elzinga.

Ook politielector Guus Meershoek vindt dat bestuurders het gevaar voor criminele infiltratie in de gemeenteraad overdrijven. "In Nederland zijn er geen Italiaanse toestanden. Hier willen de drugscriminelen zo snel mogelijk geld verdienen zonder dat ze door het bestuur, justitie en politie worden lastiggevallen. Daarom komen bedreigingen van bestuurders wel voor, maar criminele infiltratie zoals in Italië niet."

De afgelopen maanden waarschuwden verschillende bestuurders voor criminele infiltratie. Zo schreven de burgemeesters van Breda en Eindhoven in de aanloop van de raadsverkiezingen een brief aan de fractievoorzitters van alle Brabantse en Zeeuwse partijen. Daarin riepen ze de partijen op om ondermijning in hun verkiezingsprogramma op te nemen en goed op te letten wie er op de kandidatenlijst staan.

Wel bedreigingen

Als reactie op vragen van Reporter Radio zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat criminele infiltratie moeilijk te bewijzen valt. Het ministerie kan niet aangeven hoe vaak criminele infiltratie in de gemeenteraad ook daadwerkelijk is vastgesteld, aldus het programma.

Dat lokale politici soms te maken krijgen met intimidatie door criminelen staat vast. Vooral burgemeesters moeten het ontgelden. In Helmond moest de burgemeester tijdelijk onderduiken, in Gilze en Rijen werd de burgemeester ernstig bedreigd, in Haarlem vloog de auto van de burgemeester in brand en in Waalre ging in 2012 het hele gemeentehuis in vlammen op.