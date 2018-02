David Lewis zette rouw schietpartij Sandy Hook om in hoop en vergeving

Op 14 december 2012 stortte de wereld van David Lewis in. Zijn 6-jarige kleinzoon Jesse was een van de twintig kinderen die werden doodgeschoten op basisschool Sandy Hook in Newtown. Het bloedbad, aangericht door de 20-jarige Adam Lanza met een AR-15 semi-automatisch wapen, schokte de wereld. Het debat over wapenbezit en de geestelijke gezondheidszorg in Amerika bereikte met het drama van Newtown een hoogtepunt.

Opa David Lewis en zijn dochter Scarlett gingen door een jarenlange hel, maar wisten uiteindelijk hun rouw om te zetten in een boodschap van hoop en vergeving. In naam van hun vermoorde kind Jesse richtten ze de organisatie Choose Hope op, die zich richt op een betere emotionele ontwikkeling van schoolkinderen. Want kinderen die opgroeien met compassie en begrip voor anderen, vallen minder snel in de valkuilen van haat en woede in onze harde maatschappij, zo redeneert Lewis.

We spreken Lewis thuis in Connecticut. "Ik ken mensen die zeggen: ik kan diegene die je kleinkind heeft gedood nooit vergeven", vertelt hij. "Ik zeg dan: dat kun je wel, als je wilt. Je doet jezelf anders alleen maar pijn." Het is hem gelukt om te vergeven. "Ik voel nu zelfs mededogen voor Adam Lanza."