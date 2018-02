Wekdienst: slotdag Olympische Spelen en Bollywoodster Sridevi overleden

Dit heb je gemist:

In Dubai is de legendarische Bollywoodactrice Sridevi plotseling overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Ze was 54 jaar.

Sridevi begon haar acteercarrière als kind in het zuiden van India en maakte in 1978 haar Bollywood-debuut in Solva Sawan. Maar het grote succes zou nog enige jaren op zich laten wachten: dat kwam na 1983 met films als Himmatwala, Mr. India en Lamhe.