Roemeense film wint Gouden Beer op filmfestival Berlijn

De Roemeense film Touch me not van regisseur Adina Pintilie heeft op het filmfestival van Berlijn de belangrijkste prijs gewonnen, de Gouden Beer voor de beste film.

De bekroning is enigszins verrassend: van tevoren had de film aanleiding gegeven voor veel discussie vanwege enkele expliciete seksscènes. De film op het snijvlak van werkelijkheid en fictie gaat over drie mensen en hun omgang met intimiteit, onder wie een vrouw van in de vijftig die er moeite mee heeft om te worden aangeraakt en een deels verlamde man.

De prijs voor de beste acteur ging naar de 23-jarige Franse acteur Anthony Bajon die in de film La prière een man speelt die bezig is af te kicken van de heroïne. Beste actrice is de onbekende Ana Brun uit Paraguay voor haar rol in de film Las Herederas, van een vrouw die in het reine moet komen met een vriendin die wegens fraude de gevangenis in moet.

385 films in elf dagen

Regisseur Wes Anderson kreeg de prijs voor beste regisseur voor de stopmotionanimatiefilm Isle of Dogs, die ook de openingsfilm van het festival was. De stemmen voor deze film zijn ingesproken door een cast vol bekende namen, zoals Bill Murray, Tilda Swinton, Gretha Gerwig en Jeff Goldblum. Overigens was het Murray die namens Anderson de prijs in ontvangst nam.

De Grote Prijs van de Jury was voor de Poolse regisseur Malgorzata Szumowska en haar film Twarz (Gezicht), een parabel over het hedendaagse Polen in de vorm van een man die een gezichtstransplantatie ondergaat.

In totaal werden op het festival in elf dagen tijd 385 films uit 78 landen vertoond.