Bollywoodlegende Sridevi (54) overleden na hartaanval

In Dubai is de legendarische Bollywoodactrice Sridevi plotseling overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Ze was 54 jaar.

Sridevi begon haar acteercarrière al als kind in het zuiden van India en maakte in 1978 haar Bollywood-debuut in Solva Sawan. Maar het grote succes zou nog enige jaren op zich laten wachten: dat kwam in 1983 met Himmatwala. Na haar rol in die film ontwikkelde ze zich tot een van de meest gevraagde sterren in Bollywood. Sommige films werden speciaal voor haar geschreven.

Ze heeft vele tientallen rollen op haar namen staan en speelde in enkele van de best bezochte films uit de jaren 80 en 90, zoals Mawaali, Mr. India, Lamhe en Gumrah.

Eind jaren 90 verdween ze jarenlang vrijwel van het scherm om zich te wijden aan de opvoeding van haar twee dochters, die ze had met filmproducent Boney Kapoor.

Comeback

Sridevi maakte pas in 2012 een comeback in de succesvolle film English Vinglish, waarin ze een vrouw speelde die probeert Engels te leren om geaccepteerd te worden door haar familie.

Sridevi, die eigenlijk Shree Amma Yanger Ayyapan heette, gold als de eerste vrouwelijke superster in de Indiase filmindustrie. Ze was met haar man in Dubai om een bruiloft bij te wonen.

Sridevi's onverwachte overlijden maakt veel reacties los op sociale media, zoals van burgemeester Khan van Londen die haar onlangs nog had ontmoet.