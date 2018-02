Grote demonstraties in Italië week voor verkiezingen

In Italië is een week voor de parlementsverkiezingen van volgende week in meerdere steden gedemonstreerd. Het ging om bijeenkomsten van neofascisten, antifascisten, eurosceptici en voor- en tegenstanders van migratie.

Een manifestatie van de Lega Nord in Milaan trok 50.000 deelnemers. Deze eurosceptische anti-immigratie partij is lid van de centrumrechtse coalitie die de verkiezingen mogelijk gaat winnen. Ook Forza Italia van Silvio Berlusconi hoort daarbij.

Lega Nord-leider Matteo Salvini vertelde zijn aanhang dat oorlogsvluchtelingen en mensen die "geld, respect en werk" naar Italië brengen pas welkom zijn als alle Italianen werk en een woning hebben.

Rellen

Niet ver van de bijeenkomst van de Lega Nord op de Plaza Duomo, raakte de politie slaags met aanhangers van extreemlinks. Die wilden een bijeenkomst van de neofascistische CasaPound-groep te verstoren. De politie wist de groepen gescheiden te houden.

In Rome werd door duizenden mensen tegen neofascisme gedemonstreerd. De demonstratie werd gesteund door vakbonden en politieke partijen. Ook premier Gentiloni liep mee.

De deelnemers maken zich zorgen over een opleving van het fascisme en spanningen met migranten die de afgelopen jaren over de Middellandse Zee naar Italië kwamen.

Macerata

Het duidelijkste voorbeeld daarvan was het neerschieten van zes migranten eerder deze maand in Macerata.

De schutter, een man met neonazistische en neofascistische sympathieën, zou uit wraak hebben gehandeld voor de moord op een jonge Italiaanse. De hoofdverdachte is een man uit Nigeria.

Palermo

In Palermo was dinsdag een leider van de fascistische Forza Nuova in elkaar geslagen. Daarom hielden winkeliers vandaag hun winkels dicht, omdat ze bang waren dat antifascisten slaags zouden raken met de bezoekers van een Forza Nuova-manifestatie. Voor zover bekend zijn er geen ongeregeldheden geweest.

Gisteren vocht de politie met linkse demonstranten die deelnemers aan een bijeenkomst van de Lega Nord in Pisa wilden aanvallen.