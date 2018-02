Mede dankzij Frans Bauer volle bak bij Open NK curlen op natuurijs

Het evenement in Vriezenveen heet dan een kampioenschap, maar als je donderdag voor het eerst een curlingsteen vastpakt, is dat niet erg. "Dat zou zelfs fantastisch zijn", zegt Van Stiphout.

Voor de 'serieuze' curlers is er twee dagen later een echt NK. Daar gelden dan ook de officiële wedstrijdregels - die worden bij het open NK losgelaten. "Zo maken we kortere banen. Het zou anders ook niet passen, met 36 teams."

Op de startlijst staat komende donderdag in ieder geval een team van NPO 3FM ("Curling Starts Here"). 3FM'er Rob Janssen hoorde vanmiddag in zijn programma over het open kampioenschap en stelde meteen een dj-team samen. "Ik wil er met een bus naartoe, het liefst met Kleintje Pils", zegt hij. "Om het groots te doen. We dachten: we zijn goed met schuiven. Dus dan moet curlen wel lukken."