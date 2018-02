'Elk vernietigd wapen is een stap in de goede richting'

Zelfs toen Amanda's broer in 2012 zelfmoord pleegde met zijn eigen pistool, concludeerde het gezin verdrietig maar vastberaden dat alleen hijzelf daarvoor verantwoordelijk was. Dat hij de beschikking had gehad over verschillende wapens, was daarop niet van invloed geweest, besloten ze. "We hebben zijn pistool toen omgesmolten, om te voorkomen dat het ooit nog slachtoffers kon maken. Maar opvallend genoeg deden we niets aan ons eigen arsenaal. Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waarom."

Een paar maanden na de dood van Amanda's broer kwam het vuurwapengeweld weer dichtbij. Een paar dorpen verderop liep een jongen de Sandy Hook-basisschool binnen en schoot met een AR-15 twintig kinderen en zes personeelsleden dood. Amerika was in shock en het bezit van wapens begon ook aan Amanda's geweten te knagen. Ze gaf nota bene zelf les op een school in de buurt.