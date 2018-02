LTO: rookpluim van Drentse afvalverwerker blijven meten

De Land- en Tuinbouworganisatie LTO is teleurgesteld in de afvalverwerker in Wijster. Die wil nog dit jaar wil stoppen met het meten van eventueel schadelijke stoffen in de rookpluim die uit de schoorsteen komt.

Tanja Beuling van LTO Noord: "Ze zeggen: het is veilig. Maar wat als het toch een keer misgaat?"

De afvalverwerker is volgens RTV Drenthe meer dan twintig jaar geleden in overleg met de agrarische sector begonnen met het 'monitoren' van de rookpluim zoals die zich buiten de centrale over het land verspreidt.

"Dat is afgesproken in een tijd dat schrikbeelden van dioxine in de melk en het vlees van dieren het nieuws haalden," zegt LTO op de website. Door het meten van de uitstoot is aangetoond dat de afvalverbrander een goed verbrandingsproces kent en de rookgasreiniging die achter de afvalverbrander staat prima werk verricht, zegt LTO.

Suikerbieten

Juist daarom zouden de metingen moeten doorgaan, vindt Tanja Beuling van LTO. Ze wijst erop dat onder de rookpluim een aanzienlijk aantal landbouw- en veeteeltbedrijven zit. "Het gaat om bedrijven met aardappelen, suikerbieten, granen, gras en mais."

LTO begrijpt niet dat de afvalverwerker nu wil stoppen. "Met het wegvallen van dit systeem, verandert aan de luchtkwaliteit niets. Maar het in decennia opgebouwde vertrouwen in het functioneren van de afvalverbrander, wordt hierdoor ernstig ondermijnd."

De schoorsteen in

Léon Dirrix van Aterro afvalverwerking is verbaasd dat de boerenorganisatie de publiciteit zoekt. "Wij zijn nog in gesprek met de LTO," reageert hij. Dirrix wijst erop dat Aterro weliswaar wil stoppen met het meten van de rookpluim, maar tegelijkertijd de gassen "die de schoorsteen ingaan" ook in de toekomst blijft meten.

Zo zijn er altijd gegevens beschikbaar, benadrukt hij. "Dat wordt zelfs dagelijks gedaan. We moeten volgens onze vergunning aan heel strenge voorwaarden voldoen als het om de grenswaarden van schadelijke stoffen gaat. Dat had ik de LTO graag willen uitleggen."