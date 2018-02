Waterballet in ijskoud Oosterhout

Een breuk in een transportleiding voor water heeft vanochtend flink wat wateroverlast veroorzaakt op de Wilhelminalaan in Oosterhout.

Bewoner Karen Truyens stond om 07.30 uur in haar pyjama buiten op de stoep, vertelde ze aan Omroep Brabant. "Het water kwam toen al over de stoeprand. Ik heb meteen 112 gebeld. Later nog twee keer omdat er maar niemand kwam. Het was echt een gevaarlijke situatie."

Op filmpjes die omwonenden maakten is te zien dat het water met grote kracht uit de grond komt. Er ontstond een gat in het fietspad, de weg stond een paar uur onder water.