Tuin Paleis Soestdijk open voor publiek: hier tenniste prinses Beatrix

Zien waar prinses Beatrix vroeger heeft gezwommen? Of waar prinses Juliana heeft getennist? Fans van het Koninklijk Huis kunnen de komende week hun hart ophalen: een deel van Paleis Soestdijk is geopend voor het publiek.

Het gaat om een deel van de tuin met daarin het Sportpaviljoen en het Speelhuisje. Op dat stuk land zijn een tennisbaan, een zwembad en een sportveld te zien. Het paviljoen werd in 1937 door de Nederlandse schooljeugd aan prinses Juliana en prins Bernhard geschonken, ter gelegenheid van hun verloving.

Het speelhuisje, genaamd Ixenita (naar de namen van Beatrix, Irene, Margriet en Christina), was ook een geschenk. Dit rijksmonument was een cadeau van de bevolking van de Nederlands West-Indische eilanden bij de geboorte van prinses Beatrix in 1939.

De tuin is vanaf vandaag tot en met 4 maart geopend.