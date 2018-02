Podcast: Nicky Verstappen, 200 jaar NAP en het wandelwalhalla

In de podcast Het beste uit het Oog deze week aandacht voor het grote verwantschapsonderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Journalist Claire van Dijk van dagblad de Limburger vertelt over "de open zenuw van Heibloem": de dood van de 11-jarige Nicky, 20 jaar geleden.

Het NAP werd deze week 200 jaar, wat een flinke leeftijd is voor een afkorting waarvan de meeste mensen niet weten waar die precies voor staat. Is het Nieuw Amsterdams Peil of Normaal Amsterdams Peil? Of staat die N voor nationaal of Nederlands? Hoogleraar Waterschapsgeschiedenis Petra van Dam van de Vrije Universiteit vertelt over deze "Nederlandse uitvinding van wereldformaat".

Ook hoor je Jacques Wallage, die naar aanleiding van zijn deze week verschenen politieke memoires vertelt over zijn Joodse jeugd in Groningen. Wat waren zijn drijfveren in de politiek en wat deed de enorme prestatiedruk die zijn moeder hem oplegde met hem?

Vrieskou of niet, John Jansen van Galen houdt van wandelen. In zijn nieuwe boek Wandelparadijs Nederland schrijft hij over het "wandelwalhalla" dat Nederland met zijn "polderjungle" is. Hij en Rob Trip praten over Johns favoriete wandelgebied en het "aangenaam soort versuffing" dat hij voelt als hij de landschappen in zich opneemt.