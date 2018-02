Commando's: Kroon, blijf uit de media, je vertegenwoordigt ons niet

Een aantal commando's wil dat militair Marco Kroon niet langer in de media vertelt over zijn tijd in Afghanistan, omdat de publicaties over staatsgeheime operaties de veiligheid van andere commando's in gevaar brengt. Het is niet bekend om hoeveel commando's het gaat en wie het zijn.

In een persbericht, dat op verzoek van advocaat Michael Ruperti van de commando's integraal hieronder te lezen is, zeggen de commando's dat ze respect hebben voor majoor Kroon, maar dat ze niet blij zijn met zijn keuze om de media op te zoeken. Ze stellen dat het de taak van het Openbaar Ministerie is om de beweringen van Kroon te onderzoeken.

Afghaan doodgeschoten

Kroon zei begin dit jaar dat hij in 2007 een "vijand" heeft doodgeschoten. De man zou hem eerder ontvoerd en gemarteld hebben. Toen Kroon hem later tegenkwam, zou er geen gelegenheid zijn geweest om zijn belager gevangen te nemen. "Hij greep naar zijn wapen. Het was op dat moment 'hij of ik'. De man liet mij geen keuze", zei Kroon begin deze maand.

Kroon wilde er verder niets over kwijt. "Vanwege de geheime aard kan ik niet in detail treden over deze operatie en over het geweldsincident", zei hij.