Uitstel Lelystad Airport leidt tot schadeclaims

Ondernemers die schade ondervinden door het uitstel van de uitbreiding van Lelystad Airport, beginnen op korte termijn juridische procedures tegen het Rijk. Dat zegt Cees Okkerse van de initiatiefgroep Lelystad Airport moet door tegen Omroep Flevoland.

Okkerse wijst erop dat het nieuwe vliegveld oorspronkelijk op 1 april 2018 zou opengaan voor vakantievluchten. Dat was reden voor een aantal bedrijven en de gemeente Lelystad om investeringen te doen.

Naar aanleiding van de discussie die ontstond over de (lage) aan- en uitvliegroutes, is de opening nu al twee keer uitgesteld. Deze week sprak minister Van Nieuwenhuizen over het jaartal 2020 zonder dat ze een specifieke datum noemde.