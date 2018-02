Eerste mannen staan wangslijm af in onderzoek Nicky Verstappen

Daar hebben 14.000 mannen een oproep gekregen om mee te doen, in Brunssum 400, in Heerlen 4100, in Heibloem 400, in Kerkrade 600 en elders in Limburg nog eens 1200. Daarnaast hebben bijna 800 mannen buiten Limburg een uitnodiging gekregen om dna af te staan. Ze woonden toen in de buurt van het zomerkamp op de Brunssummerheide waar Nicky Verstappen om het leven is gebracht.