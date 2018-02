Iedereen is welkom bij de ehbo-les van dokter Bernard

Bernard moest vorige maand zelf een 12-jarig jongetje op het voetbalveld reanimeren. "In het ziekenhuis heb ik meerdere keren gereanimeerd. Dat is heel anders dan op het voetbalveld. Ik was heel erg gespannen. Dat was heel heftig." De toestand van dat jongetje is nu stabiel. "Die eerste minuten bepalen alles. Dat kan zelfs het verschil van leven en dood bepalen. Op de spoedeisende hulp zien wij dat mensen er beter uitkomen als er op tijd begonnen is met reanimeren."