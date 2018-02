Broer terreurverdachte Abdeslam opgepakt na gewapende overval

De broer van terreurverdachte Salah Abdeslam, Mohamed, is opgepakt in verband met een gewapende overval op ambtenaren in de Brusselse gemeente Molenbeek. Bij die overval in januari zou 70.000 euro zijn buitgemaakt.

Volgens twee Belgische kranten is Mohamed Abdeslam gisteren met een andere verdachte opgepakt. Bij de overval vorige maand werden drie ambtenaren met een mes bedreigd. De drie waren op weg naar een bank om 70.000 euro aan gemeentegeld te storten.

Abdeslam was werknemer van de gemeente Molenbeek. Hij zou onlangs zijn ontslagen.

Eis Salah Abdeslam

Zijn broer Salah Abdeslam is de enige verdachte van de terreuraanslagen in Parijs van november 2015 die nog in leven is.

Hij stond begin deze maand terecht in de rechtbank van Brussel. Daar heeft het OM 20 jaar cel tegen hem geëist voor de schietpartij kort voor zijn aanhouding in 2016.